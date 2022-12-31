Росіяни завдають нового ракетного удару по Україні: що відомо на даний момент
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У суботу, 31 грудня, в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Раніше голова Миколаєвської ОВА Віталій Кім повідомив, що російськими військами були здійснені пуски ракет.
"Телеграф" веде хроніку подій.
13:36 Повідомляється про вибухи у Київській, Харківській та Вінницькій областях. Вочевидь, працює ППО.
13:24 Телеграмканали повідомляють про роботу ППО на Херсонщині.
13:10 Повітряну тривогу оголошено вже по всій території України.
13:05 Через загрозу ракетного обстрілу енергетики здійснили екстрені відключення світла у таких областях:
▪️Сумська
▪️Кіровоградська
▪️Миколаївська
▪️Одеська
▪️Дніпропетровська
Кількість знеструмлених областей постійно зростає.
12:59 Глава Сумської ОВА повідомив про ракети на підльоті до області.
12:56 Карта повітряної тривоги в Україні.
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