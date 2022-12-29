Потужні вибухи в Києві: що відомо про результат ракетної атаки

На ранок четверга, 29 грудня, окупаційна армія російської федерації завдала чергового масованого удару по мирних українських містах. Окрім потужних вибухів, які чули жителі Одеської, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської та Київської областей, гучно зараз і в самому Києві. Зокрема, як тутешні телеграм-канали, так і влада міста вже підтвердили успішну роботу ППО над столицею, однак уламки ракети все ж влучили у приватний житловий будинок в одному з районів.

Так, київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці чути потужні вибухи. Водночас очевидці інформують "Телеграф" про те, що на лівому березі пролунало не менше чотирьох вибухів. Попередньо, відпрацювало ППО.

"Кілька вибухів у столиці", — написав мер, наголосивши на тому, що у Києві можуть бути перебої зі світлом і закликавши містян зарядити усі гаджети.

Попередньо, станом на 9:30 силам ППО України вдалося збити вже близько 38 ворожих ракет.

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