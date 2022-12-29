Новий ракетний удар по Україні: що відомо зараз (оновлюється)

Російські окупанти знову атакували Україну ракетами. Вони також збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. У багатьох населених пунктах України превентивно відключили подачу електроенергії.

"Телеграф" веде хроніку ракетної атаки.

09:20 Арестович прогнозує нові хвилі атаки.

09:15 Є прильоти по Харкову, повідомляє Терехов, попередньо Слобідський район.

09.10 У Києві уламки ракети впали на будинок.

09:05 Нові сильні вибухи у Києві.

08.55 Голова Львівської області попередив мешканців про можливий удар.

08.52 Про збиті над морем три ракети повідомляє глава Миколаївської області Віталій Кім.

08.47 Про збиття ракети пишуть одеські пабліки. ППО працює у багатьох областях країни.

08.38 У Києві місцеві паблік викладають фото диму після вибуху.

08.33 Повідомляють про звуки вибухів у Житомирській, Одеській, Сумській областях. Працює ППО.

08.30 Також повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони у Чернігівській області. Вибухи вже чули у Києві, згідно з даними місцевих телеграм-каналів. Ймовірно, працюють сили ППО.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв про 100 ракет, які росія кількома хвилями збирається випустити по Україні.

Ймовірно, над Сумщиною вже могли збити одну з ракет, випущених по Україні.

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