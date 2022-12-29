У Білорусі поблизу з українським кордоном впала ракета: у лукашенка озвучили дві версії

Українська сторона поки цю інформацію не коментує

Поки в Україні відбувався масований російський обстріл, а наші захисники вправно збивали ракети ворога на підльоті до мирних міст, на території Білорусі зафіксували падіння ракети попередньо від ЗРК С-300. У міноборони РБ звинувачують у цьому Україну, однак Київ поки мовчить.

Як повідомив "Беларускі Гаюн", посилаючись на тутешні телеграм-канали, нібито українська ракета впала неподалік села Горбаха Брестської області.

с. Горбаха на карті (Білорусь)

У Міністерстві оборони РБ вже встигли прокоментувати цю інформацію, наголосивши, що невизнаний світовою спільнотою президент олександр лукашенко вже проінформований про те, що на білоруській території нібито впала українська ракета. Наразі на місці працюють військові та слідчі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Сьогодні у проміжку з 10.00 до 11.00 з території України на територію Білорусі зафіксовано падіння української ракети комплексу С-300. Причини падіння наразі встановлюються," — йдеться в тексті публікації.

Ракета впала на території Білорусі

Також у білоруському відомстві додали, що розглядають дві версії падіння ракети в області:

Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний із нещодавнім інцидентом в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік;

Ракета збита в результаті роботи систем ППО Республіки.

Уламки ракети на території Білорусі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час одного з попередніх російських масованих ударів по Україні, у населеному пункті Пшеводів, який розташований у Польщі (неподалік кордону України) впали кілька ракет.