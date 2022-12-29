В Беларуси вблизи украинской границы упала ракета: у лукашенко озвучили две версии

Украинская сторона пока эту информацию не комментирует

Пока в Украине проходил массированный российский обстрел, а наши защитники умело сбивали ракеты врага на подлете к мирным городам, на территории Беларуси зафиксировали падение ракеты предварительно от ЗРК С-300. В минобороны РБ обвиняют в этом Украину, однако Киев пока молчит.

Как сообщил "Беларускі Гаюн", ссылаясь на здешние телеграммы-каналы, якобы украинская ракета упала неподалеку от села Горбаха Брестской области.

с. Горбаха на карте (Беларусь)

В Министерстве обороны РБ уже успели прокомментировать эту информацию, подчеркнув, что непризнанный мировым сообществом президент александр лукашенко уже проинформирован о том, что на белорусской территории якобы упала украинская ракета. В настоящее время на месте работают военные и следователи. Информация о пострадавших уточняется.

"Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Причины падения устанавливаются", — говорится в тексте публикации.

Ракета упала на территории Беларуси

Также в белорусском ведомстве добавили, что рассматривают две версии падения ракеты в своей области:

Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный с недавним инцидентом в Польше, когда ракета улетела "не туда";

Ракета была сбита в результате работы систем ПВО Республики.

Обломки ракеты на территории Беларуси

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время одного из предыдущих российских массированных ударов по Украине, в населенном пункте Пшеводов, расположенном в Польше (недалеко от границы Украины) упали несколько ракет.