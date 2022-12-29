Делают невозможное! Украинские защитники показали, как одним выстрелом из ПЗРК "убивают" российские ракеты (видео)

Украинские герои не боятся почти голыми руками противостоять ракетам российского врага

В четверг, 28 декабря, во время массированного ракетного обстрела россии бойцы Вооруженных сил Украины в очередной раз показали свои способности и военную сноровку. Всего силами противовоздушной обороны ВСУ были сбиты 54 из 69 российских ракет.

В сети ходят видео одиночного противостояния наших защитников российским вражеским боеприпасам. В частности, одним из них поделились зенитчики ракетного артдивизиона бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, боец которого сбил ракету на подлете к Киеву лишь одним выстрелом из ПЗРК "Игла".

Кадры успешной работы нашего защитника уже успели распространить по сети.

Еще один момент сбития российской ракеты в небе над Киевской областью из "Иглы" обнародовали в местных пабликах. Судя по форме, в которую одет боец, он состоит в составе одной из бригад Вооруженных сил, однако, в какой именно пока, к сожалению, остается неизвестным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате сбития одной из российских ракет в небе над Киевом один из обломков боеприпаса все же попал в жилой сектор, расположенный в Дарницком районе города. К сожалению, там пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка.