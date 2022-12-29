Мощные взрывы в Киеве: что известно о результате ракетной атаки

Информацию о попаданиях и работе ПВО уже подтвердили в КГГА

На утро четверга, 29 декабря, оккупационная армия российской федерации нанесла очередной массированный удар по мирным украинским городам. Кроме мощных взрывов, которые слышали жители Одесской, Житомирской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областей, сейчас и в самом Киеве. В частности, как местные телеграмм-каналы, так и власти города уже подтвердили успешную работу ПВО над столицей, однако обломки ракеты все же попали в частный жилой дом в одном из районов.

Так, киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице слышны мощные взрывы. В то же время очевидцы информируют "Телеграф" о том, что на левом берегу раздалось не менее четырех взрывов. Предварительно отработало ПВО.

"Несколько взрывов в столице", — написал мэр, отметив, что в Киеве могут быть перебои со светом и призвав горожан зарядить все гаджеты.

Информацию о сбитии ракеты над столицей подтвердили и в пресс-центре Киевской городской военной администрации, однако, согласно имеющейся информации, обломки попали в частный дом, расположенный в Дарницком районе.

По состоянию на 9:30 силам ПВО Украины удалось сбить уже около 38 вражеских ракет. В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере сообщил, что в небе над страной находится более 120 ракет россиян.

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских…

Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для россии" и о нежелательности провокаций…", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате очередных российских обстрелов Украины, в некоторых регионах начали выключать электроэнергию и водоснабжение. В частности, подобные мероприятия уже объявлены компанией ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.