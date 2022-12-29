Часть отключили еще до ракетной атаки: в Украине пропадает электроэнергия

Такие меры помогут снизить вред для объектов энергосистемы в случае прилетов

В части областей Украины после включения воздушной тревоги превентивно отключили электроснабжение. ДТЕК объявил про такие меры в Днепропетровской и Одесской областях. Свет отключили еще до начала ракетной атаки.

Отключения вводят, чтобы избежать серьезных повреждений, если враг попадет в объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве также могут быть перебои со светом. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко. Он призвал население максимально подготовиться.

Из-за точечного обесточивания часть поездов "Укрзализници" опаздывает. Их пока пять — из Одессы, Харькова, Кременчуга, Полтавы, Умани. Кольцевая электричка двигается по расписанию. Наибольшее опоздание поезда — 2,5 часа.

После взрывов в Харькове также остановился метрополитен. В области сообщают про перебои с электроснабжением. Во Львове также зафиксированы отключения света на фоне взрывов. Сообщается, что это экстренные отключения электроэнергии, проведенные также превентивно — до взрывов.

Отметим, что во многих областях работают силы ПВО — часть ракет врага удалось сбить. Воздушная тревога продолжается на всей территории страны.