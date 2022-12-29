Несколько ракет уже сбиты над Украиной — где именно
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Количество сбитых ракет врага постоянно растет
Российские оккупанты 29 декабря снова ударили по Украине ракетами. Враг атаковал сразу несколько областей — тревога звучит на всей территории страны. Сообщают уже и про несколько сбитых ракет врага.
Про работу сил ПВО сообщали Киеве. Региональные телеграм-каналы публикуют фото и видео со столбом дыма, неизвестно, это попадание одной из вражеских ракет или результат падения ее обломков.
Взрывы слышали во многих областях — Одесской, Житомирской, Черниговской и других. В большинстве сообщения от официальных лиц касаются работы противовоздушной обороны и призыва к гражданам оставаться в укрытиях. Глава Киевской области Алексей Кулеба напоминает, что выкладывать работу сил ПВО и результаты нельзя.
Сбитие ракеты официально подтверждено в Сумской области. Однако по информации, официально не подтвержденной, ликвидировать одну из ракет оккупантов удалось и на Одесчине. В Николаевской области глава ОВА сообщил про сбитие пяти ракет над морем.
Также появляются сообщения про новую волну ракет со стороны Черного моря. На этом направлении россия увеличила количество кораблей, способных нести ракеты.