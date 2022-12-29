Несколько ракет уже сбиты над Украиной — где именно

Количество сбитых ракет врага постоянно растет

Российские оккупанты 29 декабря снова ударили по Украине ракетами. Враг атаковал сразу несколько областей — тревога звучит на всей территории страны. Сообщают уже и про несколько сбитых ракет врага.

Про работу сил ПВО сообщали Киеве. Региональные телеграм-каналы публикуют фото и видео со столбом дыма, неизвестно, это попадание одной из вражеских ракет или результат падения ее обломков.

Клубы дыма появились во время тревоги

Взрывы слышали во многих областях — Одесской, Житомирской, Черниговской и других. В большинстве сообщения от официальных лиц касаются работы противовоздушной обороны и призыва к гражданам оставаться в укрытиях. Глава Киевской области Алексей Кулеба напоминает, что выкладывать работу сил ПВО и результаты нельзя.

Сбитие ракеты официально подтверждено в Сумской области. Однако по информации, официально не подтвержденной, ликвидировать одну из ракет оккупантов удалось и на Одесчине. В Николаевской области глава ОВА сообщил про сбитие пяти ракет над морем.

Облако дыма в небе после работы ПВО

Также появляются сообщения про новую волну ракет со стороны Черного моря. На этом направлении россия увеличила количество кораблей, способных нести ракеты.