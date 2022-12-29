Укр

Новый ракетный удар по Украине: что известно на данный момент (обновляется)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тревога начала распространяться по Украине с раннего утра Новость обновлена 29 декабря 2022, 09:58
Тревога начала распространяться по Украине с раннего утра. Фото volynnews.com

Российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Они также увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Во многих населенных пунктах Украины превентивно отключили подачу электроэнергии.

"Телеграф" ведет хронику ракетной атаки.

09:53 Глава Хмельницкой области: в небе над Украиной сейчас 63 ракеты.

09:51 В Киеве обломки ракеты упали на детскую площадку. Также повреждены два дома в Дарницком районе.

09.50 Телеграмм-каналы пишут, что во Львове 90% города – без света. Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, могут быть перебои с водоснабжением.

09:47 В Киеве обломки ракеты повредили железнодорожное полотно на правом берегу.

09.38 Михаил Подоляк сообщает, что россия сегодня выпустила более 120 ракет.

Кличко обратился к киевлянам и предупредил о возможных проблемах со светом и водой.

09:20 Арестович прогнозирует новые волны атаки.

09:15 Есть прилеты по Харькову, сообщает Терехов, предварительно Слободской район.

09:10 В Киеве обломки ракеты упали на дом.

09:05 Новые сильные взрывы в Киеве

09:00 Взрывы слышны в Харькове.

08.55 Глава Львовской области предупредил жителей о возможном ударе.

08.52 О сбитых над морем трех ракетах сообщает глава Николаевской области Виталий Ким.

08.47 Об уничтожении ракеты пишут одесские паблики. ПВО работает во многих областях страны.

08.38 В Киеве местные паблики выкладывают фото дыма после взрыва.

08.33 Сообщают о звуках взрывов в Житомирской, Одесской, Сумской областях. Работает ПВО

08.30 Также сообщается про работу сил противовоздушной обороны в Черниговской области. Взрывы уже слышали в Киеве, согласно данным местных телеграм-каналов. Вероятна работа сил ПВО.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал про 100 ракет, которые россия несколькими волнами собирается выпустить по Украине.

Пост Арестовича в сети

Вероятно над Сумщиной уже могли сбить одну из ракет, выпущенных по Украине.

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