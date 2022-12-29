Новый ракетный удар по Украине: что известно на данный момент (обновляется)

Российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Они также увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Во многих населенных пунктах Украины превентивно отключили подачу электроэнергии.

"Телеграф" ведет хронику ракетной атаки.

09:53 Глава Хмельницкой области: в небе над Украиной сейчас 63 ракеты.

09:51 В Киеве обломки ракеты упали на детскую площадку. Также повреждены два дома в Дарницком районе.

09.50 Телеграмм-каналы пишут, что во Львове 90% города – без света. Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, могут быть перебои с водоснабжением.

09:47 В Киеве обломки ракеты повредили железнодорожное полотно на правом берегу.

09.38 Михаил Подоляк сообщает, что россия сегодня выпустила более 120 ракет.

Кличко обратился к киевлянам и предупредил о возможных проблемах со светом и водой.

09:20 Арестович прогнозирует новые волны атаки.

09:15 Есть прилеты по Харькову, сообщает Терехов, предварительно Слободской район.

09:10 В Киеве обломки ракеты упали на дом.

09:05 Новые сильные взрывы в Киеве

09:00 Взрывы слышны в Харькове.

08.55 Глава Львовской области предупредил жителей о возможном ударе.

08.52 О сбитых над морем трех ракетах сообщает глава Николаевской области Виталий Ким.

08.47 Об уничтожении ракеты пишут одесские паблики. ПВО работает во многих областях страны.

08.38 В Киеве местные паблики выкладывают фото дыма после взрыва.

08.33 Сообщают о звуках взрывов в Житомирской, Одесской, Сумской областях. Работает ПВО

08.30 Также сообщается про работу сил противовоздушной обороны в Черниговской области. Взрывы уже слышали в Киеве, согласно данным местных телеграм-каналов. Вероятна работа сил ПВО.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал про 100 ракет, которые россия несколькими волнами собирается выпустить по Украине.

Вероятно над Сумщиной уже могли сбить одну из ракет, выпущенных по Украине.

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