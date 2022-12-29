Хотели "потушить" Украину к Новому году: власти озвучили последствия нового удара рф

россия две недели готовилась к обстрелу, но результаты оказались не такими впечатляющими

Российские оккупанты имели большие надежды на массированную ракетную атаку 29 декабря, и прилеты действительно были, — однако последствия оказались не такими разрушительными, как рассчитывал враг.

Есть значительные повреждения во Львовской и Иван-Франковской областях, однако ставки россии на эту атаку были высоки, рассказывает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Десятая масштабная атака рф пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", — подчеркивает Шмыгаль.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили 54 из 69 ракет, что показало высокий уровень сноровки и эффективности.

Но не обошлось и без потерь.

Так, на Львовскую область направили шесть ракет, две их них попали в электроподстанцию, сообщает глава ОВА Максим Козицкий. Без света остались 282 населенных пункта Львовщины, 76 пунктов частично обесточены.

"Тяжелее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом", — подчеркивает глава Львовской ОВА.

Также был прилет по энергообъекту Ивано-Франковской области, вследствие чего был возник пожар. На данный момент его уже потушили, информирует руководительница ОВА Светлана Онищук.

По данным ОК "Юг", в Одесской области тоже был удар по объекту критической инфраструктуры, люди не пострадали. Над одной Одесчиной сбили 21 ракету.

Кроме того, в ДТЭК добавляют, что 29 декабря обстреляли энергообъект, который ранее уже подвергался обстрелам, из-за чего было сильно повреждено оборудование станции и пострадал работник.

Как сообщал "Телеграф", после ракетного обстрела 29 декабря самая сложная ситуация с энергетикой в Одесской, Киевской и восточных областях.