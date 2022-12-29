Война — день 309: оккупанты запускают беспилотники по Украине, а ВСУ давят на Луганщине

Оперативно о главном 29 декабря

Полномасштабная война россии против Украины продолжается уже 309 дней. ВСУ достигли ощутимого прогресса на северо-востоке страны, в том числе и в районе Кременной, а российское наступление на Бахмут близится к кульминации. Оккупанты продолжают использовать ракеты и иранские дроны для обстрела мирных городов, хотя большинство из них сбиваются силами ПВО. Несмотря на это, та часть из них, которая достигает цели, наносит серьезный ущерб экономике Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Согласно предварительным оценкам, во время вечерней массовой атаки дронов на Украину, силы ПВО сбили 21 иранский "Шахед"

Информация за 26 декабря доступна в сводке: Война — день 306: "бавовна" под Саратовом и новые прогнозы Буданова.

С данными за 27 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 307: продвижение ВСУ на Луганщине, тяжелая ситуация под Бахмутом.

О происходившем 28 декабря читайте в материале: Война — день 308: оккупанты "давят" на Донбассе и готовят новый удар по Украине.