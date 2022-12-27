Война — день 307: продвижение ВСУ на Луганщине, тяжелая ситуация под Бахмутом

Оперативно о главном 27 декабря

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 307 дней. В стране постепенно восстанавливают подачу электроэнергии, однако все еще существуют значительные проблемы. Между тем на фронте ситуация остается тяжелой: если на Луганщине в районе Кременной украинские войска постепенно продвигаются вперед и по некоторым данным уже вышли на окраины населенного пункта, то на Донетчине в районе Бахмута ситуация остается тяжелой, так как оккупанты не прекращают своих атак на позиции ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В западных СМИ появилась информация о том, что Израиль боится передавать Украине систему ПВО "Железный купол" из-за опасений, что он может попасть в руки россиян и затем быть переданным Ирану

00:00 Взрывы прогремели в Запорожье, пишут местные паблики.

По состоянию на вечер понедельника, 25 декабря, около 9 млн человек в Украине отключены от электроэнергии, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

С данными за 24 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 304: враг несет потери и усиливает репрессии на временно оккупированных территориях

О происходившем 25 декабря можно узнать в материале: Война — день 305: россияне массово гибнут под Бахмутом и готовят новый ракетный удар

Информация за 26 декабря доступна в сводке: Война — день 306: "бавовна" под Саратовом и новые прогнозы Буданова.