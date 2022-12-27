Опасность для всего мира: почему Китай жаждет победы вассальной россии в войне с Украиной

В каком развитии событий в Украине заинтересована КНР.

Полномасштабная война в Украине привела весь мир на порог больших перемен. Времена, когда величие и влиятельность россии воспринимали как аксиому, прошли. Каждый день противостояния Украины путинской агрессии обескровливает империю зла, а ее вчерашние партнеры и союзники уже строят планы не только по распределению политического поля после ее падения, но и по дальнейшей судьбе ее территорий и ресурсов. Главным претендентом на часть из них может стать Китай, отказавшийся оказать военную помощь россии в конфликте с Украиной, но все чаще декларирующий намерения "углублять отношения" со страной-агрессором.

"Телеграф" выяснял, в каком развитии событий в Украине заинтересован Си Цзиньпин, и стоит ли ожидать вмешательства Китая в ход войны, если сценарий будет развиваться не по его плану.

Политика выжидания

С начала полномасштабной войны в Украине Китай официально занял якобы нейтральную позицию: отказался поддерживать одну из сторон в военном смысле, не присоединился к коллективным санкциям против россии, призвал к прекращению боевых действий и проведению мирных переговоров.

По словам посла КНР в Европейском Союзе Фу Цуна, вторжение россии в Украину поставило Китай "в очень затруднительное положение", в котором нужно "выбирать между друзьями", а также обострило отношения Пекина с Европой.

"И россия, и Украина (наши – Ред .) хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", — сказал посол в интервью South China Morning Post и подчеркнул, что официальный Пекин не получает никакой выгоды от войны и не заинтересованы в затягивании конфликта.

При этом Фу Цун настаивает, что Китай не оказывает россии никакой военной помощи, тогда как Запад "наживается на этом кризисе, продавая огромное количество оружия".

В то же время вооруженная агрессия и многочисленные военные преступления россии в "дружественной" Китае Украине не стали для Пекина весомой причиной дистанцироваться от путинского режима. На днях министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин намерен углублять "стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с россией в следующем году, сообщает Associated Press.

Как и Фу Цун, чиновник не смог удержаться от критики позиции Запада. В частности, Ван обвинил США в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. По словам министра, Пекин решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая, выступил против давления Запада на торговлю, технологии, права человека и претензии Вашингтона на большую часть западной части Тихого океана.

Следует отметить, что политическое противостояние Китая и США неоднократно сопровождалось распространением кремлевских нарративов со стороны Пекина. Так, в Поднебесной придерживаются позиции, что война в Украине была спровоцирована действиями Америки и НАТО.

Китай преследует свои интересы

Несмотря на свою неоднозначную позицию по вооруженной агрессии россии, вмешиваться в войну и помогать владимиру путину Китай не настроен. В этом уверен экс-координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид.

"Китайцы в шоке от стратегических просчетов россии, от ее неуклюжести в решении того, что путин не может ни контролировать, ни остановить. Россия всегда была младшим партнером Китая, по крайней мере последние несколько лет. Теперь совершенно очевидно, что россия — агрессивный и некомпетентный младший партнер. Сомневаюсь, что китайцы пойдут на риск ради путина", — заявил Фрид в эфире "Еспресо".

Украинские власти ситуацию видят несколько иначе. В частности, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии "Телеграфу" назвал недавние заявления официального Пекина о "дружбе" с Украиной лицемерием, присущим китайской политике.

Нардеп напомнил, что за три недели до вторжения в Украину россия заключила с Китаем декларацию о партнерстве без ограничений, которая может включать в себя любые соглашения. Например, уже реализуемое военное сотрудничество — совместными усилиями Пекин и москва патрулируют некоторые регионы.

Кроме того, пока Европа отказывается от российской нефти и газа, чтобы не финансировать военную машину россии, Китай продолжает закупать их в огромных объемах.

Реальную позицию КНР по поводу войны в Украине демонстрирует и тот факт, что Китай систематически голосует против резолюций ООН, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также призывает прекратить поставки оружия Украине.

"Китай представляет реальную угрозу нашей национальной безопасности. Россия превращается из его младшего партнера в вассала, колонию. Делая лицемерные заявления о мире и дружбе с Украиной, Пекин на деле поддерживает россию. Мотивы Поднебесной просты: получение природных ресурсов и российского рынка. Полный экономический и политический контроль Китая над россией — вопрос времени, поэтому КНР не заинтересована в победе Украины", — уверен Александр Мережко.

По словам нардепа, Китай, как и россия, пытается уничтожить существующий правопорядок в мире демократии, ведь является лидером мира авторитаризма.

Военное поражение в Украине может стоить владимиру путину не только политической, но и физической жизни. Осознавая слабость диктатора и близкий крах его режима, ближайшее окружение будет заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее привести к власти своего человека. Сама же россия в таком случае будет иметь большие шансы на развал, а населяющие ее порабощенные народы — на получение независимости, считает политический аналитик Олег Лесной.

По словам эксперта, Китай имеет четкие планы на дальнейшую судьбу своего вассала, и все они неутешительны для россии.

"В ближайшей перспективе Пекин заинтересован в целостной и слабой россии, которая все еще может "сопротивляться". Так он сможет получать российские ресурсы по безапелляционно низким ценам, а также наблюдать и анализировать реакцию цивилизованного мира на аннексии и нарушение международного права со стороны россии. Следующие несколько лет Пекин будет заинтересован в россии исключительно как в раздражающем факторе для США, целостность ее сегодняшних границ значения уже не будет иметь. В долгосрочной перспективе, если Китай решит стать гегемоном и создать двухполярный мир, ему будут необходимы дополнительные ресурсы и территории. Собственно, Китай уже присутствует на этих территориях — он ассимилировал их и экономически захватил", — объясняет эксперт.

Украина должна быть готова к развалу россии. Среди главных вызовов для нас будут гражданские войны на территории бывшей рф, волны беженцев, а также ядерное оружие в руках одного или нескольких из вновь образованных государств, отмечает Олег Лесной.