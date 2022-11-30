"Брянская народная республика": китайский телеканал "лишил" россию одной области

Пост китайского телеканала насмешил пользователей сети

Известный китайский международный новостной телеканал CGTN , сообщая о возгорании на нефтебазе под российским Брянском, назвал данную территорию "Брянской народной республикой".

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном профиле издания в соцсети Twitter. Позже, к слову, пост был удален.

"Пожар в Брянской народной республике произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса, передает УНИАН. Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще 2 резервуара", — говорится в сообщении

Пост CGTN

Отметим, что "народными республиками" на территории россии в сети шутливо называют области, где после начала полномасштабной войны, странным образом участилась "бавовна" и другие происшествия.

Пост китайского телеканала сразу привлек много внимания пользователей и вызвал массу юмора в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый российский автомобиль, который оказался полностью китайским, высмеяли в социальных сетях.

Также мы сообщали о том, что известный астролог Владимир Бадиян предположил, что Китай может забрать территории у россии. Каким образом это может произойти.