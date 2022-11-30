Нефтебаза, ТЭЦ, склады: по всей россии с утра марафон пожаров (фото, видео)

Пока причины двух возгораний в россии не разглашаются

После мощного хлопка в Курской области, произошедшего накануне, к утру 30 ноября российской Перми занялась одна из крупнейших Теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), расположенная на территории Индустриального района. Согласно предварительным данным в результате пожара пострадали два человека.

Как пишут российские телеграмм-каналы, публикуя фото и видеоподтверждение происшествия, огонь успел охватить уже более 1500 квадратных метров площади российской ТЭЦ. На место происшествия оперативно прибыли представители медики, полиция и представители Службы спасения. Последние сообщили, что возгорание возникло в котлово-турбинном цехе, после чего пламя распространилось на крышу здания.

Пожар на ТЭЦ-9, расположенном в Индустриальном районе Перми (рф)

С предприятия эвакуировали более полутысячи работников, двое из них были госпитализированы.

Позже в сети слили и видео, на котором видно распространение пожара изнутри помещения. Информации о том, по какой именно причине возникло возгорание, пока нет.

Кроме пермской ТЭЦ, подобное чрезвычайное событие произошло и в российском Волгограде, где вспыхнул большой склад пластиковой продукции. Площадь пожара к моменту прибытия спасателей составила около 1500 квадратных метров.

Согласно предварительным сведениям, распространяющимся в здешних пабликах, пострадавших в результате н\п нет.

Еще один пожар ночью на 30 ноября произошел еще и в Брянской области (россия). По данным, обнародованным здешними властями, там вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз в своем "Телеграмме", сведений о пострадавших у него нет, однако отметил, что площадь пожара на момент его обнаружения достигла почти 1800 квадратных метров

"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м", — написал он.

Следует добавить, что, согласно данным пропагандистов, масштабный пожар якобы возник после попадания неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника прямо в резервуар, где находилось дизельное топливо.

Ранее "Телеграф" сообщал, как рядом с украинской границей в результате хлопка пострадали семь российских военных. Кроме того, на мине взорвался и сапер, проводивший обследование пограничной территории.