Поки причини двох загорянь у рф не розголошуються

Після потужної бавовни у Курській області, котра сталася напередодні, на ранок 30 листопада російській Пермі зайнялася одна з найбільших Теплоелектроцентралей (ТЕЦ), розташована на території Індустріального району. Згідно з попередніми даними в результаті пожежі постраждало двоє людей.

Як пишуть російські телеграм-канали, публікуючи фото та відеопідтвердження надзвичайної події, вогонь встиг охопити вже понад 1500 квадратних метрів площі російської ТЕЦ. На місце події оперативно прибули представник медики, поліція та представники Служби порятунку. Останні повідомили, що загоряння виникло у котлово-турбінному цеху, після чого полум'я поширилося на дах будівлі.

Пожежа на ТЕЦ-9, розташованій у Індустріальному районі Пермі (рф)

З підприємства евакуювали більше півтисячі працівників, двоє з них були госпіталізовані.

Пізніше у мережі злили й відео, на якому видно розповсюдження пожежі зсередини приміщення. Інформації про те, з якої саме причини виникло загоряння поки немає.

Крім пермської ТЕЦ, подібна надзвичайна подія трапилася й у російському Волгограді, де спалахнув великий склад пластикової продукції. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників склала близько 1500 квадратних метрів.

Згідно з попередніми відомостями, які ширяться у тутешніх пабліках, постраждалих в результаті н\п немає.

Ще одна пожежа уночі на 30 листопада сталася ще й у Брянській області (росія). За даними, оприлюдненими тутешньою владою, там спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Як повідомив губернатор Олександр Богомаз у своєму "Телеграмі", відомостей про постраждалих він не має, проте зазначив, що площа пожежі на момент її виявлення сягнула майже 1800 квадратних метрів

"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м", — написав він.

Варто додати, що, згідно з даними пропагандистів, масштабна пожежа нібито виникла після влучання невстановленого боєприпасу, скинутого з безпілотника прямо до резервуара, де знаходилося дизельне паливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як поряд із українським кордоном в результаті бавовни постраждали семеро російських військових. Крім того, на міні підірвався й сапер, який проводив обстеження прикордонної території.