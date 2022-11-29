"Бавівна" прийшла до Курської області: два райони залишилися без світла (відео)

Про постраждалих не повідомлялося

У росії стався другий інцидент із вибухами за день. Так після "бавовни" в Челябінську влада Курської області заявила, що ЗСУ нібито обстріляла два прикордонні райони, через що місцеві жителі залишилися без світла.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Курської області Роман Старовойт, йдеться про Суджанський та Коренівський райони, що межують із Сумською областю України.

За словами чиновника, всього було зафіксовано 11 прильотів, через що постраждав об’єкт енергопостачання. Даних про постраждалих не надходило.

Старовойт також заявив, що після оцінки збитків фахівці почнуть відновлювати пошкодження.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з’явилося відео, на яких чути звук схожий на вибух, а також видно спалах. Втім, що насправді спричинило "бавовну" з відео сказати складно.

Як повідомлялося раніше, останнім часом росіяни почали все частіше відчувати втому від новин про війну, про що свідчили дані закритого соціологічного опитування, проведеного на замовлення керівництва країни. На цьому фоні аналітики ISW попереджають, що кремль може готувати масштабну провокацію "під чужим прапором", щоб переконати населення у небезпеці.