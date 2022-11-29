Дуже потужний вибух пролунав у російському Челябінську: фото та відео

Опубліковано фото та відео з місця події

У російському місті Челябінськ пролунали гучні вибухи, після чого в небо почав здійматися величезний клуб диму. У Мережі вже почали з’являтися фото та відео з місця події.

Інформацію про вибух повідомив на своїй сторінці у Twitter український військовий аналітик Ян Матвєєв. За його словами, інцидент, ймовірно, трапився в районі селища Новосиньоглазове.

Аналітик також опублікував відео з місця події. У підписі до посади він додав, що в Новосиньоглазовому знаходиться кар’єр з видобутку щебеню.

Також Ян Матвеє опублікував фотографію, на якій точніше можна розглянути місце події.

Вибух у Челябінську

Як повідомляє російське видання "КП", посилаючись на інформацію ГУ МНС по регіону, вибух стався в результаті робіт на Старосмолинському кар’єрі — там робився підрив породи.

Вибух у Челябінську

"У зв’язку з промерзлим грунтом кількість вибухової речовини, що закладається, була збільшена", — передали в МНС.

На даний момент об’єкт працює у штатному режимі. Постраждалих немає.

Челябінськ

Нагадаємо, раніше вибух пролунав у російському Білгороді. Як виявилося, він стався на підстанції, де в результаті почалася сильна пожежа.