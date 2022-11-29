Дуже потужний вибух пролунав у російському Челябінську: фото та відео
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Опубліковано фото та відео з місця події
У російському місті Челябінськ пролунали гучні вибухи, після чого в небо почав здійматися величезний клуб диму. У Мережі вже почали з’являтися фото та відео з місця події.
Інформацію про вибух повідомив на своїй сторінці у Twitter український військовий аналітик Ян Матвєєв. За його словами, інцидент, ймовірно, трапився в районі селища Новосиньоглазове.
Аналітик також опублікував відео з місця події. У підписі до посади він додав, що в Новосиньоглазовому знаходиться кар’єр з видобутку щебеню.
Також Ян Матвеє опублікував фотографію, на якій точніше можна розглянути місце події.
Як повідомляє російське видання "КП", посилаючись на інформацію ГУ МНС по регіону, вибух стався в результаті робіт на Старосмолинському кар’єрі — там робився підрив породи.
"У зв’язку з промерзлим грунтом кількість вибухової речовини, що закладається, була збільшена", — передали в МНС.
На даний момент об’єкт працює у штатному режимі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше вибух пролунав у російському Білгороді. Як виявилося, він стався на підстанції, де в результаті почалася сильна пожежа.