Зруйновано частину під’їзду з 1 по 5 поверх

У росії в негазифікованій багатоповерхівці на Сахаліні стався вибух — під завалами опинилося понад десять людей. Пожежники розпочали рятувальну операцію та розбирання завалів ще під час того, як будівля горіла. На 7 ранку Києвом відомо про трьох загиблих. Пізніше стало відомо і про четвертого загиблого, серед них — двоє дітей.

Як повідомляють регіональні ЗМІ, трагедія сталася у селищі Тимівському. Вибухова хвиля викликала обвалення одного під’їзду. Інцидент стався близько години дня за місцевим часом (близько четвертої ранку за Києвом).

Будинок не було під'єднано до газопостачання. За попередніми даними, міг вибухнути газовий балон на одному з балконів.

Залишки під’їзду

Однієї половини під'їзду не лишилося

Під завалами можуть бути люди

Випадкові перехожі опинилися неподалік та зняли момент вибуху на відео. Звук був дуже гучний.

Рятувальники розбирають завали, на допомогу їм прийшли місцеві жителі. На тлі всього цього із будинку продовжує валити густий дим.

За попередніми даними, вибух будинку забрав життя трьох людей, ще дев’ятеро постраждали. Решту мешканців будинку тимчасово переселять до Будинку Культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у київській багатоповерхівці пролунав вибух. Проблему також спочатку списали на газовий агрегат, адже будинок не газифікований, але як з’ясувалося — причиною вибуху став портативний акумулятор, що заряджається. Раніше в росії в Краснодарському краї в порту пролунав вибух — у тому, що сталося, вже звинуватили Україну.