Разрушена часть подъезда с 1 по 5 этаж

В россии в негазифицированной многоэтажке на Сазалине произошел взрыв — под завалами оказались более десяти людей. Пожарные начали спасательную операцию и разбор завалов еще во время того, как здание горело. На 7 утра по Киеву известно про трех погибших. После — стало известно и о четвертом. Среди них — двое детей.

Как сообщают региональные СМИ, трагедия произошла в поселке Тымовском. Взрывная волна вызвала обрушение одного подъезда. Инцидент произошел около часу дня по местному времени (около четырех утра по Киеву).

Дом не был подключен к газоснабжению. По предварительным данным мог взорваться газовый баллон на одном из балконов.

Остатки подъезда

Одной части подъезда не осталось

Под завалами могут быть люди

Случайные прохожие оказались неподалеку и сняли момент взрыва на видео. Звук был очень громкий.

Спасатели разбирают завалы, им на помощь пришли местные жители. На фоне всего этого из дома продолжает валить густой дым.

По предварительным данным, взрыв дома унес жизни четверых человек, еще девять пострадали. Остальных жильцов дома временно переселят в Дом Культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в киевской многоэтажке прозвучал взрыв. Проблему также поначалу списали на газовый агрегат, ведь дом не газифицирован, но как выяснилось — причиной взрыва стал заряжающийся портативный аккумулятор. Ранее в россии в Краснодарском крае в порту прозвучал взрыв — в случившемся уже обвинили Украину.