В Киеве раздался взрыв в жилом доме: что известно (видео)
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Взрывом выбило окно в квартире и повалил дым
В Киеве произошел взрыв бытового газа в квартире. Инцидент произошел неподалеку от жилого массива Виноградарь в Подольском районе Киева.
По данным телеграм канала Киев Оперативный, взорвалось около 9 утра на улице Сергея Данченко, 34. Взрыв раздался на 8 этаже. На месте начался пожар — из окон квартиры валит дым.
Очевидцы сообщают, что слышны крики о помощи. Спасатели и скорая уже работают на месте.
В комментария к видео в соцсетях киевляне отмечают, что эти дома могут быть не газифицированы и причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовали для приготовления еды в условиях отключения электроэнергии.
Очевидцы также сообщают, что взрыв раздался до отключения электроэнергии. Первые пожарные машины прибыли на место через несколько минут после 9 утра.
Про пострадавших в результате инцидента пока не известно. Ранее "Телеграф" сообщал, что от российских ударов пострадали 40% объектов энергосистемы Украины и на их восстановление нужно время — отключения будут продолжаться. В Киеве ситуация непростая, свет отключают по графику каждый день. Намного хуже ситуация в зоне военных действий и в оккупированных населенных пунктах. Там жители сидят без воды, света и газа. Например, в Северодонецке питьевую воду оккупанты развозят раз в неделю — не более 20 литров на человека.