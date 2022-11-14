В Киеве раздался взрыв в жилом доме: что известно (видео)

Взрывом выбило окно в квартире и повалил дым

В Киеве произошел взрыв бытового газа в квартире. Инцидент произошел неподалеку от жилого массива Виноградарь в Подольском районе Киева.

По данным телеграм канала Киев Оперативный, взорвалось около 9 утра на улице Сергея Данченко, 34. Взрыв раздался на 8 этаже. На месте начался пожар — из окон квартиры валит дым.

Очевидцы сообщают, что слышны крики о помощи. Спасатели и скорая уже работают на месте.

В комментария к видео в соцсетях киевляне отмечают, что эти дома могут быть не газифицированы и причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовали для приготовления еды в условиях отключения электроэнергии.

Версия причины взрыва в Киеве

Очевидцы также сообщают, что взрыв раздался до отключения электроэнергии. Первые пожарные машины прибыли на место через несколько минут после 9 утра.

Про пострадавших в результате инцидента пока не известно. Ранее "Телеграф" сообщал, что от российских ударов пострадали 40% объектов энергосистемы Украины и на их восстановление нужно время — отключения будут продолжаться. В Киеве ситуация непростая, свет отключают по графику каждый день. Намного хуже ситуация в зоне военных действий и в оккупированных населенных пунктах. Там жители сидят без воды, света и газа. Например, в Северодонецке питьевую воду оккупанты развозят раз в неделю — не более 20 литров на человека.