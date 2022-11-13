Нет света и газа, воду дают раз в неделю: как сейчас живет оккупированная Луганщина

Разрушения инфраструктуры на Донбассе катастрофичны, людей ждет очень тяжелая зима

Пока контрнаступление украинских военных в Луганской области слегка замедлилось, мирные жители, оставшиеся в оккупации, продолжают страдать от издевательств "освободителей". С наступлением осени россияне перестали скрывать, что не могут восстановить коммуникации, а потому прямо сообщают, что ни отопления, ни света во многих населенных пунктах не будет до весны.

Как информирует пресс-служба Луганской ОВА, сейчас весьма кризисной является ситуация в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном и ближайших селах. Несмотря на прежнее хвастовство оккупантов, что все блага цивилизации вскоре будут возвращены обычным людям, этого так и не произошло.

Многие дома в этих населенных пунктах не имеют доступа ни к воде, ни к газу, ни к электросети. В отдельных помещениях может найтись что-то одно из перечисленного списка. Кого-то из мирных — как в Лисичанске, к примеру, — готовят к зимовке "как в россии": сообщают, что воды и света можно не ждать аж до весны. В Северодонецке имеется другая проблема: людей обещают вывезти в ближние села, чтобы можно было хоть как-то отапливать дома.

"Питьевую воду там развозят раз в неделю — по 20 литров на человека. Пить или мыться — каждый выбирает самостоятельно", — пишут представители администрации.

Помимо этого усиливается давление не только на мирных украинцев, но и на людей, поддерживающих оккупационный режим. Так, на всей территории Луганской области гауляйтеры объявили об окончании выдачи документов т.н. "ЛНР". Теперь все финансовые операции должны проходить через официальные российские банки и другие финучреждения. Таким образом россия пытается еще больше взять под контроль восточный регион Украины.

"Военнослужащим […] предложено продлить службу на контрактной основе согласно с российским законодательством. Вместе с этим, эти лица высказывают опасения насчет аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта", — отмечают в Луганской ОВА.

Судя по всему, предстоящая зима действительно будет весьма сложной для жителей оккупированного Донбасса. Тем временем наши воины делают все возможное, чтобы настоящее освобождение региона состоялось как можно быстрее. Как сообщал "Телеграф", в начале ноября ВСУ успешно ликвидировали батальон российских "мобиков", где находилось несколько сотен человек. Выжить удалось лишь паре десятков.