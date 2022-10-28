Контрнаступление на Луганщине замедлилось: Гайдай назвал три веские причины

В деоккупированных населенных пунктах продолжают разминировать территории и проводить стабилизационные мероприятия.

Масштабное контрнаступление Вооруженных украинских сил замедлилось на Луганском направлении. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия и другие трудности, возникающие на дороге защитников, они все равно уверенно продвигаются вперед.

Как рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, продвижение украинских войск в области "не идет широкими темпами по трем причинам, одной из которых является отсутствие эффекта неожиданности, как это было, например, на Харьковском направлении.

Карта боев с оккупантами – Луганское направление

Кроме того, по словам главы области, наступлению украинских Вооруженных сил мешает неблагоприятная погода, а также наличие времени подготовки у российских захватчиков.

Гайдай также добавил, что гражданские власти не имеют возможности зайти на территории уже освобожденных украинцами населенных пунктов и причиной тому является нестабильная ситуация безопасности. Речь идет о таких деоккупированных селах, как Невское, Кармазиновка и Мясожаровка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженным силам Украины удалось уволить еще несколько оккупированных населенных пунктов на Донбассе. В список деоккупированных теперь вошли три села в Луганской области и одна в Донецкой области.