Контрнаступление на Луганщине замедлилось: Гайдай назвал три веские причины
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В деоккупированных населенных пунктах продолжают разминировать территории и проводить стабилизационные мероприятия.
Масштабное контрнаступление Вооруженных украинских сил замедлилось на Луганском направлении. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия и другие трудности, возникающие на дороге защитников, они все равно уверенно продвигаются вперед.
Как рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, продвижение украинских войск в области "не идет широкими темпами по трем причинам, одной из которых является отсутствие эффекта неожиданности, как это было, например, на Харьковском направлении.
Кроме того, по словам главы области, наступлению украинских Вооруженных сил мешает неблагоприятная погода, а также наличие времени подготовки у российских захватчиков.
Гайдай также добавил, что гражданские власти не имеют возможности зайти на территории уже освобожденных украинцами населенных пунктов и причиной тому является нестабильная ситуация безопасности. Речь идет о таких деоккупированных селах, как Невское, Кармазиновка и Мясожаровка.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженным силам Украины удалось уволить еще несколько оккупированных населенных пунктов на Донбассе. В список деоккупированных теперь вошли три села в Луганской области и одна в Донецкой области.