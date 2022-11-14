У Києві пролунав вибух у житловому будинку: що відомо (відео)

Вибухом вибило вікно у квартирі та повалив дим

У Києві стався вибух побутового газу у квартирі. Інцидент стався неподалік житлового масиву Виноградар у Подільському районі Києва.

За даними телеграм каналу Київ Оперативний, вибухнуло близько 9 ранку на вулиці Сергія Данченка, 34. Вибух пролунав на 8 поверсі. На місці почалася пожежа — із вікон квартири валить дим.

Очевидці повідомляють, що чути крики про допомогу. Рятувальники та швидка вже працюють на місці.

У коментарі до відео в соцмережах кияни зазначають, що ці будинки можуть бути не газифіковані і причиною вибуху міг стати газовий балон, який використовували для приготування їжі за умов відключення електроенергії.

Версія причини вибуху у Києві

Очевидці також повідомляють, що вибух пролунав до вимкнення електроенергії. Перші пожежні машини прибули на місце за кілька хвилин після 9 ранку.

Про постраждалих внаслідок інциденту наразі не відомо. Раніше "Телеграф" повідомляв, що від російських ударів постраждали 40% об’єктів енергосистеми України і на їх відновлення потрібен час — відключення триватимуть. У Києві ситуація непроста, світло відключають за графіком щодня. Набагато гірша ситуація у зоні воєнних дій та в окупованих населених пунктах. Там жителі сидять без води, світла та газу. Наприклад, у Сєвєродонецьку питну воду окупанти розвозять раз на тиждень – не більше 20 літрів на людину.