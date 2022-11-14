У Києві пролунав вибух у житловому будинку: що відомо (відео)
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Вибухом вибило вікно у квартирі та повалив дим
У Києві стався вибух побутового газу у квартирі. Інцидент стався неподалік житлового масиву Виноградар у Подільському районі Києва.
За даними телеграм каналу Київ Оперативний, вибухнуло близько 9 ранку на вулиці Сергія Данченка, 34. Вибух пролунав на 8 поверсі. На місці почалася пожежа — із вікон квартири валить дим.
Очевидці повідомляють, що чути крики про допомогу. Рятувальники та швидка вже працюють на місці.
У коментарі до відео в соцмережах кияни зазначають, що ці будинки можуть бути не газифіковані і причиною вибуху міг стати газовий балон, який використовували для приготування їжі за умов відключення електроенергії.
Очевидці також повідомляють, що вибух пролунав до вимкнення електроенергії. Перші пожежні машини прибули на місце за кілька хвилин після 9 ранку.
Про постраждалих внаслідок інциденту наразі не відомо. Раніше "Телеграф" повідомляв, що від російських ударів постраждали 40% об’єктів енергосистеми України і на їх відновлення потрібен час — відключення триватимуть. У Києві ситуація непроста, світло відключають за графіком щодня. Набагато гірша ситуація у зоні воєнних дій та в окупованих населених пунктах. Там жителі сидять без води, світла та газу. Наприклад, у Сєвєродонецьку питну воду окупанти розвозять раз на тиждень – не більше 20 літрів на людину.