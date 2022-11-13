Немає світла і газу, воду дають раз на тиждень: як зараз живе окупована Луганщина

Руйнування інфраструктури на Донбасі катастрофічні, на людей чекає дуже важка зима

Поки контрнаступ українських військових на Луганщині дещо сповільнився, мирні жителі, котрі залишилися в окупації, продовжують страждати від знущань "визволителів". Із настанням осені росіяни перестали приховувати, що не можуть відновити комунікації, а тому прямо повідомляють, що ні опалення, ні світла у багатьох населених пунктах не буде до весни.

Як інформує пресслужба Луганської ОВА, зараз вельми кризовою є ситуація в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та найближчих селах. Попри всі обіцянки окупантів, що всі блага цивілізації незабаром будуть повернуті звичайним людям, цього так і не сталося.

Багато будинків у цих населених пунктах не мають доступу ні до води, ні до газу, ні до електромережі. В окремих приміщеннях може бути щось одне з перерахованого списку. Когось із мирних — як у Лисичанську, наприклад, — готують до зимівлі "як у росії": повідомляють, що води та світла можна не чекати аж до весни. У Сєвєродонецьку інша проблема: людей обіцяють вивезти до ближніх сіл, щоб можна було хоч якось опалювати будинки.

"Питну воду там розвозять раз на тиждень — по 20 літрів на людину. Пити чи митися — кожен обирає самостійно", — пишуть представники адміністрації.

Крім цього, посилюється тиск не лише на мирних українців, а й на людей, які підтримують окупаційний режим. Так, по всій території Луганської області гауляйтери оголосили про закінчення видачі документів т.зв. "ЛНР". Тепер усі фінансові операції мають проходити через офіційні російські банки та інші фінустанови. Таким чином, росія намагається ще більше взяти під контроль східний регіон України.

"Військовослужбовцям […] запропоновано продовжити службу на контрактній основі згідно з російським законодавством. Разом з цим ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів і пільг, призначених фейковими республіками, у разі відмови від нового контракту", — зазначають у Луганській ОВА.

Судячи з усього, майбутня зима справді буде дуже складною для мешканців окупованого Донбасу. Тим часом наші воїни роблять все можливе, щоб справжнє визволення регіону відбулося якнайшвидше. Як повідомляв "Телеграф", на початку листопада ЗСУ успішно ліквідували батальйон російських "мобиків", де знаходилося кілька сотень людей. Вижити вдалося лише парі десятків.