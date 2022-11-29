Очень мощный взрыв прогремел в российском Челябинске: фото и видео
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Опубликованы фото и видео с места происшествия
В российском городе Челябинск раздались громкие взрывы, после чего в небо начал подниматься огромный клуб дыма. В Сети уже начали появляться фото и видео с места происшествия.
Информацию о взрыве сообщил на своей странице в Twitter украинский военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, инцидент, предположительно, случился в районе поселка Новосинеглазово.
Аналитик также опубликовал видео с места происшествия. В подписи к посту он добавил, что в Новосинеглазово находится карьер по добыче щебня.
Также Ян Матвее опубликовал фотографию, на которой более точно можно рассмотреть место происшествия.
Как сообщает российское издание "КП", ссылаясь на информацию ГУ МЧС по региону, взрыв случился в результате работ на Старосмолинском карьере — там производился подрыв породы.
"В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено", — передали в МЧС.
На данный момент объект работает в штатном режиме. Пострадавших нет.
Напомним, ранее взрыв прогремел в российском Белгороде. Как оказалось он произошел на подстанции, где в результате начался сильный пожар.