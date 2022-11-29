Очень мощный взрыв прогремел в российском Челябинске: фото и видео

Опубликованы фото и видео с места происшествия

В российском городе Челябинск раздались громкие взрывы, после чего в небо начал подниматься огромный клуб дыма. В Сети уже начали появляться фото и видео с места происшествия.

Информацию о взрыве сообщил на своей странице в Twitter украинский военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, инцидент, предположительно, случился в районе поселка Новосинеглазово.

Аналитик также опубликовал видео с места происшествия. В подписи к посту он добавил, что в Новосинеглазово находится карьер по добыче щебня.

Также Ян Матвее опубликовал фотографию, на которой более точно можно рассмотреть место происшествия.

Взрыв в Челябинске

Как сообщает российское издание "КП", ссылаясь на информацию ГУ МЧС по региону, взрыв случился в результате работ на Старосмолинском карьере — там производился подрыв породы.

Взрыв в Челябинске

"В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено", — передали в МЧС.

На данный момент объект работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

Челябинск

Напомним, ранее взрыв прогремел в российском Белгороде. Как оказалось он произошел на подстанции, где в результате начался сильный пожар.