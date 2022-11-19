Под Петербургом пожар после мощного взрыва: в сети множатся видео "бавовны"

Очевидцы сообщают, что от взрыва в расположенных неподалеку домах дрожали окна

Не успели россияне отойти от новостей о взрыве жилого дома на Сахалине, как в стране произошла еще одна мощная "бавовна". Так неподалеку от города-спутника Санкт-Петербурга Мурино случился масштабный пожар, а столб пламени был виден за многие километры.

Согласно информации, которую обнародовали в российских телеграм-каналах, изначально сообщалось о том, что инцидент произошел на газопроводе в населенном пункте Бернгардовка.

"Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожат окна", — сообщил автор одного из видео.

Впрочем, позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что взрыв якобы произошел на одной из газозаправочных станций.

Информации о причинах взрыва, а также о пострадавших от происшествия пока не поступало.

Напомним, в ночь на 18 ноября взрыв случился в Новороссийске Краснодарского края. Изначально местные СМИ сообщили, что происшествие являлось следствием атаки украинского морского беспилотника, обломки которого были обнаружены на месте происшествия. Однако позже официальные лица начали активно опровергать эту информацию.