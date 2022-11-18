Взрывы на "Северных потоках" оказались серьезной диверсией. Что выяснило расследование и какова роль россии

До сих пор неизвестно, как взрывчатка оказалась на подводных трубопроводах

Швеция в пятницу обнародовала новые данные, которые выяснила в расследовании загадочных взрывов на двух нитях газопроводов Nord Stream в сентябре. Следователи нашли следы взрывчатки и пришли к выводу, что это была серьезная диверсия. Следствие продолжается, подозреваемых в инциденте пока не называют.

О каких взрывах идет речь

Обе трубы "Северного потока-1" и одна из труб "Северного потока-2", проложенные по дну Балтийского моря для транспортировки российского природного газа в Европу, были выведены из строя в конце сентября. Тогда мониторинговые службы зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, что позволило предположить факт взрывов.

Ветви обоих трубопроводов проходят рядом по дну Балтийского моря

Газопровод контролируется российским ОАО "Газпром". Оператор Nord Stream AG осмотрел повреждения, обнаружив кратеры на дне моря и разрушенные участки трубы.

"Северный поток-1" являлся основной магистралью поставки российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше странами ЕС. россия прекратила поток газа из-за "Северного потока-1" в начале этого года, ссылаясь на технические проблемы, в то время как европейские лидеры обвинили москву в попытке "шантажировать" страны, которые прислали оружие в Украину.

"Северный поток-2" из-за нападения россии на Украину так и не был введен в эксплуатацию из-за санкций против россии после вторжения.

Влияние на ситуацию с запасами газа перед зимой в Европе было ограничено, потому что ЕС на тот момент уже начал отказываться от российской энергии, а хранилища были заполнены.

Расследование: посторонние предметы и следы взрывчатки

Шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что исследование, проведенное в Балтийском море, выявило несколько посторонних предметов и "следы взрывчатки". Участники расследования подтвердили, что на газопроводах произошла серьезная диверсия. Указаний на то, кто виноват в диверсии, пока нет, расследование продолжается.

Утечки газа в конце сентября

"Предварительное расследование очень сложное. Оно должно показать, можно ли кому-то вручить подозрение в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Также Служба безопасности Швеции сообщила в пятницу, что "остатки взрывчатки были идентифицированы в изъятых и проанализированных иностранных предметах". До сих пор неизвестно, как взрывчатка очутилась на подводных трубопроводах.

К тому же, компания по анализу спутниковых данных SpaceKnow на днях сообщила о прохождении двух кораблей с выключенными маячками вблизи мест утечки за несколько дней до диверсии.

"У них были выключены маячки, что означает, что не было информации об их движении, и они пытались скрыть от мира информацию о своем местонахождении", — сказал соучредитель SpaceKnow Джерр Яворницкий.

По правилам Международной морской организации, суда с грузом более 330 тонн, а также пассажирские суда любого размера должны включать свои трекеры AIS во время рейсов. Судно, которое выключает трекер, часто воспринимается как нарушитель, и такая практика распространена для судов, занимающихся незаконной деятельностью (незаконный лов рыбы, торговля людьми и уклонение от санкций). Выключение трекеров в Балтийском море происходит очень редко, разве что судно имеет "тайные цели".

За подрывом может стоять россия

Вскоре после утечки немецкие официальные лица заявили, что они подозревают, что газопроводы были повреждены россией. Хотя немецкие следователи не могут окончательно увязать подрыв с одним конкретным участником, но официальные лица говорят, что они расследуют диверсию с полной уверенностью, что за взрывами стоят россияне.

"Некоторые немецкие официальные лица говорят, что это маловероятно, что диверсия была осуществлена военной подлодкой, ссылаясь на относительно небольшую глубину воды и типичный тщательный мониторинг подводной лодки, который проводят в этом районе ВМС НАТО. Одна из теорий нападения состоит в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно", – рассказывало издание The Wall Street Journal.

Сегодня в российском кремле прокомментировали выводы Швеции. Спикер путина дмитрий песков отметил, что это подтверждает информацию, которая раньше была у россии.

"Сам факт того, что уже начали поступать данные, подтверждающие диверсию или теракт… еще раз подтверждает ту информацию, которой владеет российская сторона. Важно не останавливаться и найти того, кто стоит за этим", — сказал песков.

Однако упомянутая песковым информация рф вызвала лишь волну насмешек. 30 сентября президент россии владимир путин выразил уверенность, что газопроводы в Балтийском море "взорвали англосаксы". А само заявление было сделано в контексте специфического экскурса в историю и упоминания англосаксов, устраивавших опийные войны еще в XIX веке.

Вдобавок 29 октября российское министерство обороны обвинило Великобританию в том, что ее представители якобы помогали устроить "теракты" на "Северных потоках", а также организовать атаку на черноморский флот в Севастополе. В Лондоне это утверждение назвали ложным и призванным отвлечь внимание от российских военных неудач в Украине.

Как сообщал "Телеграф", в июле правительство Канады удивило решением по ремонту турбин российского газопровода "Северный поток-1" вопреки санкциям.