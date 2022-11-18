Вибухи на "Північних потоках" виявилися серйозною диверсією. Що з'ясувало розслідування і яка роль росії

Досі невідомо, як вибухівка опинилася на підводних трубопроводах

Швеція у п'ятницю оприлюднила нові дані, які з'ясувала у розслідуванні щодо загадкових вибухів на двох нитках газопроводів Nord Stream у вересні. Слідчі знайшли сліди вибухівки та дійшли до висновку, що це була серйозна диверсія. Слідство у справі ще триває, підозрюваних в інциденті поки не називають.

Про які вибухи йдеться

Обидві труби "Північного потоку-1" та одна з труб "Північного потоку-2", прокладені по дну Балтійського моря для транспортування російського природного газу в Європу, були виведені з ладу наприкінці вересня. Тоді моніторингові служби зафіксували сейсмічну активність у районі аварії у виняткових економічних зонах Швеції та Данії, що дозволило припустити факт вибухів.

Гілки обох трубопроводів проходять поруч по дну Балтійського моря

Газопровід контролюється російським ПАТ "Газпром". Оператор Nord Stream AG оглянув пошкодження, виявивши кратери на дні моря та зруйновані ділянки труби.

"Північний потік-1" був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами ЄС. росія припинила потік газу через "Північний потік-1" на початку цього року, посилаючись на технічні проблеми, тоді як європейські лідери звинуватили москву в спробі "шантажувати" країни, які надіслали зброю в Україну, щоб допомогти відбити російські сили.

"Північний потік-2" через напад росії на Україну так і не був введений в експлуатацію через санкції проти росії після вторгнення.

Вплив на ситуацію із запасами газу перед зимою в Європі був обмеженим, бо ЄС на той момент уже почав відмовлятися від російської енергії, а сховища були заповнені.

Розслідування: сторонні предмети та сліди вибухівки

Шведський прокурор Матс Юнгквіст заявив, що дослідження, проведене у Балтійському морі, виявило кілька сторонніх предметів і "сліди вибухівки". Учасники розслідування підтвердили, що на газопроводах відбулася серйозна диверсія. Вказівок на те, хто винен в диверсії, наразі немає, розслідування триває.

Витоки газу у кінці вересня

"Попереднє розслідування є дуже складним. Воно має показати, чи можна комусь вручити підозру у вчиненні злочину", — йдеться в повідомленні.

Також Служба безпеки Швеції повідомила в п'ятницю, що "залишки вибухівки були ідентифіковані у вилучених і проаналізованих іноземних предметах". Досі невідомо, як вибухівка опинилася на підводних трубопроводах.

До того ж компанія з аналізу супутникових даних SpaceKnow на днях повідомила про проходження двох кораблів із вимкненими маячками поблизу місць витоків за кілька днів до диверсії.

"У них були вимкнені маячки, що означає, що не було інформації про їхній рух, і вони намагалися приховати від світу інформацію про своє місцезнаходження", — сказав співзасновник SpaceKnow Джерр Яворницький.

За правилами Міжнародної морської організації, судна з вантажем понад 330 тонн, а також пасажирські судна будь-якого розміру, повинні вмикати свої трекери AIS під час рейсів. Судно, яке вимикає трекер, часто сприймається як порушник, і така практика поширена для суден, які займаються незаконною діяльністю, такою як незаконний вилов риби, торгівля людьми та ухилення від санкцій. Вимкнення трекерів у Балтійському морі відбувається вкрай рідко, хіба що судно має "таємні цілі".

За підривом може стояти росія

Невдовзі після витоку німецькі офіційні особи заявили, що вони підозрюють, що газопроводи були пошкоджені росією. Хоча німецькі слідчі не можуть остаточно пов'язати підрив з одним конкретним учасником, але офіційні особи кажуть, що вони розслідують диверсію із повною впевненістю, що за вибухами стоять росіяни.

"Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що це малоймовірно, що диверсія була здійснена військовим підводним човном, посилаючись на відносно невелику глибину води та типовий ретельний моніторинг підводного човна, який проводять у цьому районі ВМС НАТО. Одна з теорій нападу полягає в тому, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім підірвані дистанційно", — розповідало видання The Wall Street Journal.

Сьогодні у російському кремлі прокоментували висновки Швеції. Спікер путіна дмитро пєсков зазначив, що це підтверджує інформацію, яка раніше була у рф:

"Сам факт того, що вже почали надходити дані, що підтверджують диверсію або теракт… ще раз підтверджує ту інформацію, якою володіє російська сторона. Важливо не зупинятися та знайти того, хто за цим стоїть", — сказав пєсков.

Однак згадана пєсковим інформація рф викликала лише хвилю жартів. 30 вересня президент росії володимир путін висловив впевненість, що газогони у Балтійському морі "підірвали англосакси". А сама заява була зроблена у контексті специфічного екскурсу в історію та згадки англосаксів, які влаштовували опіумні війни ще у XIX столітті.

На додачу 29 жовтня російське міністерство оборони звинуватило Велику Британію в тому, що її представники нібито допомагали влаштувати "теракти" на "Північних потоках", а також організувати атаку на чорноморський флот у Севастополі. У Лондоні це твердження назвали неправдивим і покликаним відвернути увагу від російських військових невдач в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", у липні уряд Канади здивував рішенням стосовно ремонту турбін російського газопроводу "Північний потік-1" всупереч санкціям.