Диверсія на "Північних потоках": німецькі слідчі розповіли, хто стоїть за підривами

Вибухові пристрої могли бути спущені з корабля

Наприкінці вересня на російських газпроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" сталися серйозні вибухи, які вивели з ладу три з чотирьох ниток. Внаслідок цього лідери західних країн одностайно назвали цю подію диверсією й оголосили про проведення розслідування. Тож наразі відомі перші висновки німецьких слідчих. Вони вважають, що за підривом газопроводів стоїть російська федерація.

Про це повідомила американська газета "The Wall Street Journal". Як зазначається, німецькі слідчі не можуть остаточно пов'язати підрив із одним конкретним учасником, але офіційні особи кажуть, що вони розслідують диверсію із повною впевненістю, що за вибухами стоять росіяни. І хоча кремль заперечує свою відповідальність і заявляє, що вибухи були терактом проти інтересів країни, нещодавне шведське розслідування також встановило, що вибухи були спричинені чиєюсь диверсією.

"Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що це малоймовірно, що диверсія була здійснена військовим підводним човном, посилаючись на відносно невелику глибину води та типовий ретельний моніторинг підводного човна, який проводять у цьому районі ВМС НАТО. Одна з теорій нападу полягає в тому, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім підірвані дистанційно", — йдеться в публікації видання.

Цією диверсією росія може намагатися посилити тиск на німецьких політиків, щоб вони пом'якшилися і відкрили "Північний потік — 2". Представник уряду Німеччини заявила, що не планує запускати газопровід "Північний потік – 2".

До того ж швецькі ЗМІ оприлюднили перші фотографії з "потоків" після вибухів. На них зображені зруйнована 50-метрова ділянка газопроводу.

Фотографії "Північних потоків" після підриву

Як повідомляв "Телеграф" раніше, НАТО офіційно виступило із заявою про підтримку проведення розслідування. Крім того, президент російської федерації володимир путін назвав вибухи терактом і заявив Євросоюзу, що росія й надалі готова поставляти газ по вцілілій нитці.