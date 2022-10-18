Диверсия на "Северных потоках": немецкие следователи рассказали, кто стоит за подрывами

Взрывные устройства могли быть спущены с корабля

В конце сентября на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли серьезные взрывы, которые вывели из строя три из четырех нитей. В результате лидеры западных стран единодушно назвали это событие диверсией и объявили о проведении расследования. Поэтому известны первые выводы немецких следователей. Они полагают, что за подрывом газопроводов стоит российская федерация.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal. Как отмечается, немецкие следователи не могут окончательно связать подрыв с одним конкретным участником, но официальные лица говорят, что они расследуют диверсию с полной уверенностью, что за взрывами стоят россияне. И хотя кремль отрицает свою ответственность и заявляет, что взрывы были терактом против интересов страны, недавнее шведское расследование также установило, что взрывы были вызваны чьей-то диверсией.

"Некоторые немецкие официальные лица говорят, что это маловероятно, что диверсия была осуществлена военной подлодкой, ссылаясь на относительно небольшую глубину воды и типичный тщательный мониторинг подводной лодки, который проводят в этом районе ВМС НАТО. Одна из теорий нападения состоит в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно", — говорится в публикации издания.

Этой диверсией россия может пытаться усилить давление на немецких политиков, чтобы они смягчились и открыли "Северный поток — 2". Представитель правительства Германии заявила, что не планирует запускать газопровод "Северный поток — 2".

К тому же шведские СМИ обнародовали первые фотографии из "потоков" после взрывов. На них изображен разрушенный 50-метровый участок газопровода.

Фотографии "Северных потоков" после подрыва

Как сообщал Телеграф ранее, НАТО официально выступило с заявлением о поддержке проведения расследования. Кроме того, президент российской федерации владимир путин назвал взрывы терактом и заявил Евросоюзу, что россия и дальше готова поставлять газ по уцелевшей нити.