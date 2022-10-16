"Газпром" вновь грозит "перекрыть вентиль" Европе: что случилось

россия вновь шантажирует Европу поставками газа

В "Газпроме" вновь угрожают перекрыть поставки газа в Европу. На этот раз причиной стали попытки ввести регуляцию цен на российские энергоносители.

Как сообщают российские СМИ, глава компании Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ якобы противоречит условиям заключенных контрактов.

"Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — говорит Миллер.

Как сообщалось ранее, после введения санкций против россии цены на рынке газа стремительно поползли вверх. Из-за этого страны Запада предложили ввести лимит цен на российские энергоносители, чтобы не переплачивать режиму кровавого диктатора владимира путина. Данный вопрос обсуждается уже в течение нескольких недель, но окончательное решение принято так и не было.

Из-за того, что цены в этом году практически на 90% выше чем в прошлом, большинство стран ЕС хотят установить потолок цен на топливо, однако они никак не могут сойтись в том, в какой форме это должно быть.

Как сообщалось ранее, в конце сентября на газопроводе "Северный поток 1" произошла внештатная ситуация, которая привела к масштабной утечке газа, а перед тем россия полностью остановила подачу газа по нему.