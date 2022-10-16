"Газпром" знову погрожує "перекрити вентиль" Європі: що сталося

росія знову шантажує Європу постачанням газу

У "Газпромі" знову погрожують перекрити постачання газу до Європи. На цей раз причиною стали спроби запровадити регулювання цін на російські енергоносії.

Як повідомляють російські ЗМІ, глава компанії Олексій Міллер заявив, що запровадження стелі цін на газ нібито суперечить умовам укладених контрактів.

"Таке одностороннє рішення — це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке тягне за собою припинення поставок", — каже Міллер.

Як повідомлялося раніше, після введення санкцій проти росії ціни на ринку газу стрімко поповзли вгору. Через це країни Заходу запропонували запровадити ліміт цін на російські енергоносії, щоби не переплачувати режиму кривавого диктатора володимира путіна. Це питання обговорюється вже протягом кількох тижнів, але остаточне рішення ухвалено так і не було.

Через те, що ціни цього року практично на 90% вищі ніж у минулому, більшість країн ЄС хочуть встановити стелю цін на паливо, проте вони ніяк не можуть зійтися в тому, якою формою це має бути.

Як повідомлялося раніше, наприкінці вересня на газопроводі "Північний потік 1" сталася позаштатна ситуація, яка призвела до масштабного витоку газу, а перед тим росія повністю зупинила подачу газу по ньому.