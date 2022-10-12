путин поставил перед Европой несколько условий

После того, как на нитях российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошел взрыв, они преимущественно оказались непригодными для использования. Однако, одна из нитей, возможно, сохранилась, и россия готова к транзиту газа в Европу даже этой зимой, если цены на нефть не будут ограничены определенными странами.

Об этом заявил президент российской федерации владимир путин во время форума "Российская энергетическая неделя". По его словам, за взрывами на "Северных потоках" стоят те, кто уже "прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" – а одна ветвь, несмотря на все, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется. Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу. россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто кран откроют и все", – сказал путин.

Кроме того, диктатор отметил, что ремонтировать нити имеет смысл, если они будут в дальнейшем эксплуатироваться. Также в россии доказаны все факты диверсий на энергообъектах.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Службе безопасности Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" больше никогда не будут пригодны для использования. Они полагают, что подрыв мог совершить только государственный субъект.