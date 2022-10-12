путін вперше назвав "терактом" гучний інцидент в Європі і пригрозив Заходу

путін поставив перед Європою кілька умов

Після того, як на нитках російських трубопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" в Балтійському морі стався вибух, вони переважно стали непридатними для використання. Однак, одна з ниток, можливо, збереглася, і рф готова до транзиту газу в Європу навіть цієї зими, якщо ціни на нафту не будуть обмежені певними країнами.

Про це заявив президент російської федерації володимир путін під час форуму "Російський енергетичний тиждень". За його словами, за вибухами на "Північних потоках" стоять ті, хто вже "вдавався до таких диверсій і був спійманий за руку".

"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" – а одна гілка, незважаючи на все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається. Її потужність 27,5 млрд куб. м газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу до Європи. росія до початку цих поставок готова, м'яч на стороні Євросоюзу. Хочуть – нехай просто кран відкриють і все", – сказав путін.

Крім того, диктатор зазначив, що ремонтувати нитки має сенс, якщо вони надалі будуть експлуатуватимуться. Також у росії доведено всі факти диверсій на енергооб'єктах.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Службі безпеки Німеччини вважають, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" більше ніколи не будуть придатними для використання. Вони думають, що підрив міг здійснити тільки державний суб'єкт.