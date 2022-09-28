Остаточно непридатні? У Німеччині вважають, що "Північні потоки" путіна більше ніколи не зможуть працювати

Пошкоджені труби заповнює морська вода

Наслідками вибухів ниток російських трубопроводів "Північний потік" та "Північний потік — 2" у Балтійському морі можуть мати незворотні наслідки, — ці об’єкти можуть стати більш непридатними для використання.

Про це пише німецька газета Der Tagesspiegel із посиланням на Служби безпеки Німеччини.

Так, кажуть співрозмовники видання, якщо обидві пошкоджені нитки газопроводу "Північний потік" та одну нитку газопроводу "Північний потік-2" оперативно не відремонтувати, то труби просто заллє великою кількістю морської солоної води, яка викликає корозію.

Видання пише, що в урядових колах Німеччини вважають, що через складність диверсії її міг здійснити лише державний суб’єкт. За однією з версій, яку наводить Der Tagesspiegel, вибухівку могли закласти водолази на глибині 70-80 метрів.

Також газета пише, що з’являється дедалі більше доказів цілеспрямованих атак на трубопроводи. У підриві підозрюють росію.

Після вибухів неушкодженою залишається лише одна нитка трубопроводу "Північний потік-2".

У зв’язку з цим політолог та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко наголосив на безальтернативності української газотранспортної системи для постачання блакитного палива з росії до Європи.

"Дрібниця а приємно.

Німецькі служби безпеки побоюються, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-1" будуть непридатними для використання назавжди — Tagesspiegel

Загалом без української ГТС ніяк", — написав він.

Також у соцмережах зазначають, що ремонт газопроводів де-факто неможливий через те, що російські компанії, які могли б його здійснити, перебувають під європейськими та американськими санкціями.

Як повідомлялося, 26 вересня в Балтійському морі з різницею в кілька годин на російських газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися вибухи, внаслідок чого в море вже витекло 0,5 млрд. кубів газу.