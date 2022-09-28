Витоки на газопроводах рф: в море вже потрапило 0,5 млрд кубів газу, втрати росії — 10 млрд доларів

Форс-мажор на газових проєктах кремля та його можливі наслідки для України "Телеграфу" оцінив Максим Білявський

У росії гіпотетично були можливості штучно спровокувати розгерметизацію на газопроводах в Балтійському морі, а ремонтні роботи на аварійних ділянках можуть тривати біля одного місяця, і це лише за сприятливих умов.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив колишній директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України", експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Найперше хотів відзначити, що агресор мав технічну можливість спровокувати розгерметизацію. Наприклад, це могла бути свідома дія — різка зміна тиску, яка призвела до такого інциденту. Стосовно ремонту цих проектів, теоретично вони можуть розпочати ремонтні роботи, втім вони триватимуть приблизно 1 місяць за оптимістичного сценарію, який має враховувати погодні умови та відсутність політичної спекуляції. На мій погляд, росіяни не розпочинатимуть ремонтні роботи і цим фактом будуть тиснути на ЄС для послаблення санкційного режиму. Водночас, вони отримають відшкодування від страхових компаній. Вважаю, що розгерметизація, — це лише один елемент в багатогранній та агресивній стратегії кремля стосовно ЄС та України", — повідомив нам Білявський, перебуваючи зараз в Німеччині.

За його словами, виведення з експлуатації ПП-1 та ПП-2 жодним чином не вплине на фактичний енергобаланс ЄС, але єдиний ризик — це інформаційно-психологічний тиск, "тому європейці мають бути більш проактивними в частині контрпропаганди".

Також, як зазначив експерт, німецькі енергетики очікували якогось такого подібного інциденту від рф. А колеги у ФРН з теплової генерації разом з тим повідомляють, що у них обсяги вугілля вдвічі більше, ніж було минулого року. Тобто німці прораховували ризики в енергосфері країни та готувались до кризових ситуацій.

"Я їх запитував, чому, а вони відповідають, що розуміли, що росія щось утне, що з рф можуть бути непередбачувані обставини. Ще вдалося дізнатися, що власне лише за два дні внаслідок розгерметизації було викинуто в Балтійське море приблизно 500 мільйонів кубометрів блакитного палива. Від цього недоотримана вигода для росіян в даному опалювальному сезоні складатиме приблизно 10 мільярдів доларів", — зазначає він.

Максим Білявський додав також, що окрім страхових виплат, які отримає рф після такої надзвичайної ситуації, російська сторона раніше підступно в рамках газового тиску на ЄС не виконувала заявки європейських партнерів на постачання газу з росії.

"Далі — буде зростати напруження навколо транспортування російського газу через газотранспорту систему України. Тому заява рф стосовно погроз на адресу "Нафтогазу" є, можливо, навіть елементом підготовки до зупинки транспортування російського газу через Україну", — зазначає він.

Зазначимо, раніше Білявський у своєму Facebook писав, що інцидент з розгерметизації, ймовірно, був спричинений саме недобросовісною роботою будівельників. І нагадав, що укладку проводило судно "Академік Черський", яке позиціонувалось на місці з низькою точністю (за допомогою якорів) — це призводило до похибок укладання та стикування "котушок".

"Скоріше за все це і стало причиною переукладання однієї з ділянок, можливо саме вона і розгерметизувались нині. Окрім браку, може мати місце свідома самоліквідація проекту. Мотивів є декілька. Напевно найголовніший — виплата страхових за інцидент та використання цих коштів для погашення кредиту, який відкривався для реалізації цього проекту та фінансування "прозорих" поставок від компаній з оточення кремлівського тирана", — писав він.

За оцінкою Білявського, другий мотив — це тиск на санкційну політику через акцент на необхідність збереження екологічної і техногенної безпеки в Балтійському регіоні. Третій мотив — чергове підігрівання спотових цін на німецьких газових хабах.

"Ну і загалом, доволі дивно, що розгерметизація відбулась напередодні запуску Baltic Pipe", — аргументував колишній топменеджер "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше низка європейських країн почала розслідувати загадкові витоки газу у Балтійське море з двох російських газопроводів. Швеція повідомила про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" незабаром після того, як було виявлено витік на сусідньому трубопроводі "Північний потік-2", який змусив Данію обмежити судноплавство в радіусі п’яти морських миль. росія вже встигла назвати вчорашні аварії диверсією з боку "відомих у Європі противників російського газу".

Також "Телеграф" писав, що росія скоротила постачання газу в Європу через "Північний потік-1" перед тим, як повністю припинити поставки в серпні, звинувативши санкції Заходу в спричиненні "технічних проблем". До зупинки він і так працював лише на 20% від своєї пропускної спроможності. У Берліні та ЄС назвали ці пояснення надуманим приводом та звинуватили Москву у використанні газу для шантажу.