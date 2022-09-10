Енергія як зброя: у США та НАТО висловилися про спроби росії шантажувати Захід

Ціна на енергоносії злетіла через дії росії та санкції проти агресора

росія продовжує енергетичний шантаж Європи та використовує енергію як зброю. Це буде випробування, але ціна, яку платять українці, є незрівнянно вищою. Війна в Україні входить до критичної фази і західні союзники продовжать підтримувати Україну. Про це говорили на спільній пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг і Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно відвідав Україну.

Блінкен зазначив, що російський президент володимир путін зазнав невдачі майже у всіх своїх цілях, але продовжує завдавати страждань людям. росія намагається позбавити Україну підтримки, давлячи на європейські країни питанням енергії як зброєю, підвищуючи витрати як сімей, так і на державному рівні.

"путін вже програв це парі", — заявляє Блінкен, оскільки у світі усвідомлюють небезпеку від росії. Йому вторив і генсекретар НАТО. Він наголосив не лише на хоробрості українських воїнів, а й ціну, яку платить український народ за свою свободу. Столтенберг зазначив, що єдність та суверенітет союзників "будуть випробувані тиском на енергоносії та зростанням вартості життя, викликаним війною росії". Але він також засвідчив продовження підтримки України.

Нагадаємо, за підсумками останньої конференції військової допомоги Україні нададуть десятки тисяч снарядів та бронетехніку для захисту від російських окупантів.