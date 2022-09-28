Утечки на газопроводах рф: в море уже вытекло 0,5 млрд кубов газа, потери россии — 10 млрд долларов

Форс-мажор на газовых проектах кремля и его возможные последствия для Украины "Телеграфу" оценил Максим Билявский

У россии гипотетически были возможности искусственно спровоцировать разгерметизацию на газопроводах в Балтийском море, а ремонтные работы на аварийных участках могут продолжаться около одного месяца, и это только при благоприятных условиях.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил бывший директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

"В первую очередь хотел бы отметить, что агрессор имел техническую возможность спровоцировать разгерметизацию. Например, это могло быть сознательное действие — резкое изменение давления, которое привело к такому инциденту. Относительно ремонта этих проектов, теоретически они могут начать ремонтные работы. Впрочем, они будут продолжаться примерно 1 месяц при оптимистическом сценарии, который должен учитывать погодные условия и отсутствие политической спекуляции. На мой взгляд, россияне не будут начинать ремонтные работы, и этим фактом будут давить на ЕС для ослабления санкционного режима. Однако они получат возмещение от страховых компаний. Считаю, что разгерметизация — только один элемент в многогранной и агрессивной стратегии кремля по отношению к ЕС и Украине", — сообщил Билявский, находясь сейчас в Германии.

По его словам, вывод из эксплуатации СП-1 и СП-2 никоим образом не повлияет на фактический энергобаланс ЕС, но единственный риск — это информационно-психологическое давление, "поэтому европейцы должны быть проактивнее в части контрпропаганды".

Также, как отметил эксперт, немецкие энергетики ожидали какого-нибудь подобного инцидента от россии. А коллеги в ФРГ по тепловой генерации вместе с тем сообщают, что у них объемы угля вдвое больше, чем в прошлом году. То есть, немцы просчитывали риски в энергосфере страны и готовились к кризисным ситуациям.

"Я их спрашивал, почему, а они отвечают, что понимали: россия что-то учудит, что от рф могут исходить непредсказуемые обстоятельства. Еще удалось узнать, что собственно всего за два дня в результате разгерметизации было выброшено в Балтийское море примерно 500 миллионов кубометров голубого топлива. От этого недополученная выгода для россиян в текущем отопительном сезоне будет составлять примерно 10 миллиардов долларов", — отмечает он.

Максим Билявский добавил также, что кроме страховых выплат, которые получит рф после такой чрезвычайной ситуации, российская сторона ранее коварно в рамках газового давления на ЕС не выполняла заявки европейских партнеров на поставку газа из россии.

"Дальше — будет расти напряжение вокруг транспортировки российского газа через газотранспортную систему Украины. Поэтому заявление россии относительно угроз в адрес "Нафтогаза" является, возможно, даже элементом подготовки к остановке транспортировки российского газа через Украину", — отмечает он.

Напомним, ранее Билявский в своем Facebook писал, что инцидент по разгерметизации, вероятно, был вызван именно недобросовестной работой строителей. И напомнил, что укладку проводило судно "Академик Черский", которое позиционировалось на месте с низкой точностью (с помощью якорей) — это приводило к погрешностям укладки и стыковки "катушек".

"Скорее всего, это и стало причиной переукладки одного из участков, возможно именно он и разгерметизировался сейчас. Кроме брака, может иметь место сознательная самоликвидация проекта. Мотивов есть несколько. Наверное, самый главный — выплата страховых за инцидент и использование этих средств для погашения кредита, который открывался для реализации этого проекта и финансирования "прозрачных" поставок от компаний из окружения кремлевского тирана", — писал он.

По оценке Билявского, второй мотив — это давление на санкционную политику из-за акцента на необходимость сохранения экологической и техногенной безопасности в Балтийском регионе. Третий мотив – очередной подогрев спотовых цен на немецких газовых хабах.

"Ну и вообще довольно странно, что разгерметизация произошла накануне запуска Baltic Pipe", — аргументировал бывший топ-менеджер "Нафтогаза".

Напомним, ранее ряд европейских стран начал расследовать загадочные утечки газа в Балтийское море из двух российских газопроводов. Швеция сообщила о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1" вскоре после того, как была обнаружена течь на соседнем трубопроводе "Северный поток-2", заставивший Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль. россия уже успела назвать вчерашние аварии диверсией со стороны "известных в Европе противников российского газа".

Также "Телеграф" писал, что россия сократила поставки газа в Европу из-за "Северного потока-1" перед тем, как полностью прекратить поставки в августе, обвинив санкции Запада в "технических проблемах". До остановки он и так работал всего на 20% своей пропускной способности. В Берлине и ЕС называли эти объяснения надуманным поводом и обвинили Москву в использовании газа для шантажа.