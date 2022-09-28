Окончательно непригодны? В Германии считают, что "Северные потоки" путина больше никогда не смогут работать

Поврежденные трубы заполняет морская вода

Взрывы ниток российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море могут иметь необратимые последствия, — эти объекты могут стать более непригодными для использования.

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на Службы безопасности Германии.

Так, говорят собеседники издания, если обе поврежденные нитки газопровода "Северный поток" и одну нитку газопровода "Северный поток-2" оперативно не отремонтировать, то трубы попросту зальет большим количеством морской соленой воды, которая вызовет коррозию.

Издание пишет, что в правительственных кругах Германии считают, что из-за сложности диверсии ее мог осуществить только государственный субъект. По одной из версий, которую приводит Der Tagesspiegel, взрывчатку могли заложить водолазы на глубине 70-80 метров.

Также газета пишет, что появляется все больше доказательств целенаправленных атак на трубопроводы. В подрыве подозревают россию.

После взрывов неповрежденной остается только одна нитка трубопровода "Северный поток-2".

В связи с этим политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко отметил безальтернативность украинской газотранспортной системы для поставок голубого топлива из россии в Европу.

"Мелочь, а приятно.

Немецкие службы безопасности опасаются, что обе нитки газопровода "Северный поток-1" будут непригодны для использования навсегда — Tagesspiegel

В общем, без украинской ГТС никак", — написал он.

Также в соцсетях отмечают, что ремонт газопроводов де-факто невозможен ввиду того, что российские компании, которые могли бы его осуществить, находятся под европейскими и американскими санкциями.

Как сообщалось, 26 сентября в Балтийском море с разницей в несколько часов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы, в результате чего в море уже вытекло 0,5 млрд кубов газа.