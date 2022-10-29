Росіяни звинувачують Британію у причетності до "терактів" і збирають Радбез ООН: що сталося

У Лондоні звинувачення росії назвали вигадкою

Російське міністерство оборони звинуватило Велику Британію в тому, що її представники нібито допомагали влаштувати вибухи на "Північних потоках", а також організувати атаку на чорноморський флот у Севастополі.

Як заявили в Міноборони рф група британських фахівців нібито координувала дії українських військових з Очакова (Миколаївська область), крім того, там повідомили про те, що той же підрозділ британських ВМС брав участь в організації "теракту" на газопроводах "Північний потік".

Варто зазначити, що після цього Міністерство оборони Великобританії зазначило, що заяви росіян є вигадкою, а Лондон не має жодного стосунку до того, що трапилося на російських газопроводах у Балтійському морі.

У МЗС росії після цього повідомили, що мають намір обговорити причетність Лондона до вибухів у Балтійському та Чорному морях, у тому числі і в Раді безпеки ООН.

Пізніше заступник постпреда рф при ООН Дмитро Полянський повідомив, що делегація запросила засідання Ради безпеки на 31 жовтня. Крім того, генсека Організації повідомили про те, що росія припиняє свою участь в угоді про розблокування морських шляхів для вивезення українського зерна.

Як повідомлялося раніше, виток газу на російських газопроводах стався наприкінці вересня, після чого західні лідери зійшлися на думці, що це була диверсія, а не випадкова аварія. Попри гучні заяви росії про участь західних країн, у Німеччині вважають, що в цій історії не обійшлося без участі росіян.

Атака на бухту окупованого Севастополя із застосуванням безпілотників, що літають і плавають, сталася в ніч на 29 жовтня, внаслідок чого кілька військових об’єктів і кораблів отримали пошкодження. Зокрема відомо про пошкодження тральника "Іван Голубець", а також флагмана чорноморського флоту росії "Адмірала Макарова". У рф подію назвали "терактом" і заявили, що виходять із зернової угоди.