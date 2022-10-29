В Лондоне обвинения россии назвали выдумкой

Российское министерство обороны обвинило Великобританию в том, что ее представителя якобы помогали устроить взрывы на "Северных потоках", а также организовать атаку на черноморский флот в Севастополе.

Как заявили в Минобороны рф группа британских специалистов якобы координировала действия украинских военных из Очакова (Николаевская область), кроме того там сообщили о том, что то же подразделение британских ВМС принимало участие в организации "теракта" на газопроводах "Северный поток".

Стоит отметить, что после этого Министерство обороны Великобритании отметило, что заявления россиян являются выдумкой, а Лондон не имеет никакого отношения к случившемся на российских газопроводах в Балтийском море.

В МИД россии после этого сообщили, что намерены обсудить причастность Лондоне ко взрывам в Балтийском и Черном морях, в том числе и в Совбезе ООН.

Позже заместитель постпреда рф при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что делегация запросила заседание Совета безопасности на 31 октября. Кроме того, генсека Организации поставили в известность о том, что россия приостанавливает свое участие в соглашении о разблокировке морских путей для вывоза украинского зерна.

Как сообщалось ранее, утечки газа на российских газопроводах произошли в конце сентября, после чего западные лидеры сошлись на мнении, что это была диверсия, а не случайная авария. Несмотря на громкие заявления россии об участии западных стран, в Германии считают, что в этой истории не обошлось без участия россиян.

Атака на бухту оккупированного Севастополя с применением летающих и плавающих беспилотников произошла в ночь на 29 октября, в результате чего несколько военных объектов и кораблей получили повреждения. В частности известно о повреждении тральщика "Иван Голубец", а также флагмана черноморского флота рф "Адмирала Макарова". В россии произошедшее назвали "терактом" и заявили, что выходят из зерновой сделки.