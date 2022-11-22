"Втомилися від війни": біля путіна дізналися про реальні настрої росіян

У росії все частіше задаються питанням про причини війни

Росіяни перестали відчувати оптимізм щодо майбутнього своєї країни та свого власного, а новини про війну все частіше викликають у них втому.

Як повідомляє Медуза із посиланням на близькі до кремля джерела, про це свідчать дані закритого соціологічного опитування, проведеного на початку листопада.

"Це байдужість і апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відстаньте від нас, не лізьте до нас", — пояснив дані один зі співрозмовників видання.

При цьому він каже, що це, швидше за все, не пов’язане з поразкою в Херсоні, а зі "втомою від війни в принципі".

Також джерела видання, знайомі з результатами фокус-груп, відзначають, що у людей все частіше виникає питання про причини війни, а також труднощі, що виникають.

У опитуваннях також порушувалася тема найбільш "болючих точок", що виникли через війну. Для росіян це мобілізація, економічні проблеми через санкції та блокування соціальної мережі Інстаграм. Однак у кремлі не чекають, що незабаром у країні почнуться серйозні рухи, оскільки "люди звикають до всього".

Натомість співрозмовники видання зазначили, що не знають, як зміниться розклад, якщо в росії оголосять про новий етап мобілізації.

Нагадаємо, про відсутність бажання вмирати за ідеали кремля може також свідчити те, що попри посилення правил виїзду, після оголошення часткової мобілізації з росії втекло близько 10 мільйонів людей.