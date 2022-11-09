Росіяни хочуть завершення війни, але бунтувати не стануть: що потрібно, щоб усунути путіна від влади

Росіяни не готові бунтувати і навіть бояться цього слова

Попри те, що багатьом росіянам хочеться, щоб війна завершилася, а диктатор володимир путін назавжди пішов в історію, масштабного протестного руху там бути не може.

Про це в ефірі проєкту "Орестократія" шеф-редактора видання "OBOZREVATEL" Ореста Сохара розповів радник міністра внутрішніх справ України та виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Він зазначив, що в принципі в росії переворот може статися лише у випадку, якщо керівництво ФСБ або Міністерства оборони виступить проти режиму, або навіть якщо вони об’єднуються з цією метою.

"Поки що такого об’єднання немає. Тобто просто бюрократичним методом це (усунення путіна від влади, — ред.) неможливо. Треба, щоб був бюрократ плюс хтось із цих двох. Або ФСБ, або Міноборони, або всі разом", — сказав він.

Водночас Денисенко зазначив, що росіяни насправді "будуть щасливі" якби війна закінчилася, до того ж не має значення з яким результатом. Однак, каже він, росіяни дуже бояться бунтів і навіть слів про революцію, але були б раді, якщо путіна відсторонять від влади або він просто помре.

Радник глави МВС зазначає, що всього в росії близько 15% "радикалів", які хочуть війни до останнього і серед них більшість — люди старше 55 років.

Нагадаємо, Денисенко також розповідав про те, що, попри слова деяких західних лідерів про переговори з росією, активно ця тема нині просуватися не буде.