Россияне хотят завершения войны, но бунтовать не станут: что нужно, чтобы отстранить путина от власти

Россияне не готовы бунтовать и даже боятся этого слова

Несмотря на то, что многим россиянам хочется, чтобы война завершилась, а диктатор владимир путин навсегда ушел в историю, однако масштабного протестного движения там быть не может.

Об этом в эфире проекта "Орестократия" шеф-редактора издания "OBOZREVATEL" Ореста Сохара рассказал советник министра внутренних дел Украины и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Он отметил, что в принципе в россии переворот может случиться лишь в случае если руководство ФСБ или Министерства обороны выступит против режима, или даже если они объединяться для этих целей.

"Пока что подобного объединения нет. То есть, просто бюрократическим методом это (отстранение путина от власти) невозможно. Надо чтобы был бюрократ плюс кто-то из этих двух. Либо ФСБ, либо Минобороны, либо все вместе", — сказал он.

Вместе с тем Денисенко отметил, что россияне на самом деле "будут счастливы" если бы война закончилась, при том неважно с каким результатом. Однако, говорит он, россияне очень сильно боятся бунтов и даже слов о революции, но были бы рады, если путина отстранят от власти или он просто умрет.

Советник главы МВД отмечает, что всего в рф около 15% "радикалов", которые хотят войны до последнего и среди них большинство — люди старше 55 лет.

Напомним, Денисенко также рассказывал о том, что несмотря на слова некоторых западных лидеров о переговорах с россией, активно эта тема ныне продвигаться не будет.