Переговоры Украины и россии: будет ли Запад подталкивать Киев сесть за стол

Украине пока не о чем говорить с россиянами

Несмотря на слухи о том, что Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с россией, в настоящее время вероятность того, что они состоятся крайне мала.

Об этом в эфире проекта "Орестократия" шеф-редактора издания "OBOZREVATEL" Ореста Сохара рассказал советник министра внутренних дел Украины и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Он считает, что в ближайшее время Запад не будет призывать Украину к переговорам с россиянами и считает подобную перспективу "нереалистической".

"Сегодняшнее заявление пескова (пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, — ред.), дословно он сказал, что "мы готовы к переговорному процессу, который завершится на наших условиях", — сказал Денисенко.

Советник главы МВД также добавил, что в нынешних условиях попросту отсутствует предмет для торга, а потому и переговоры вести никто не будет.

Как сообщалось ранее, в США и НАТО допустили, что Украина сможет сесть за стол переговоров с россией, но это будет уже после возвращения Херсона. Таким образом, она сможет вести диалог с позиции силы.

В Украине же в свою очередь достаточно четко объяснили, что в настоящее время вести переговоры с россиянами попросту не о чем.