"Устали от войны": у путина узнали о реальных настроениях россиян

В россии все чаще задаются вопросом о причинах войны

Россияне перестали испытывать оптимизм относительно будущего своей страны и своего собственного, а новости о войне все чаще вызывают у них усталость.

Как сообщает Медуза со ссылкой на близкие к кремлю источники, об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса, проведенного в начале ноября.

"Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", — объяснил данные один из собеседников издания.

При этом, он говорит, что это скорее всего не связано с поражением в Херсоне, а с "усталостью от войны в принципе".

Также источники издания, знакомые с результатами фокус-групп, отмечают, что у людей все чаще возникает вопрос о причинах войны, а также возникающих трудностей.

В опросах также поднималась тема наиболее "болезненных точек", возникших из-за войны. Для россиян это мобилизация, экономические проблемы из-за санкций и блокировка социальной сети Инстаграм. Однако в кремле не ждут, что в скором времени в стране начнутся серьезные движения, так как "люди ко всему привыкают".

Вместе с тем собеседники издания отметили, что не знают, как изменится расклад, если в россии объявят о новом этапе мобилизации.

Напомним, об отсутствии желания умирать за идеалы кремля может также свидетельствовать то, что несмотря на ужесточения правил выезда, после объявления частичной мобилизации из россии сбежало около 10 миллионов человек.