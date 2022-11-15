путин снова взялся объяснять, зачем напал на Украину: про Херсон уже и не вспоминает

путин заявил, что некоторые государства якобы пытаются разобщить, лишить ориентиров и ослабить россию

Президент россии владимир заявил, что ряд стран пытается раскачать суверенитет рф и добиться её ослабления, такой сценарий, по его мнению, уже был применен в Украине и других странах.

Такое мнение глава российской федерации высказал на заседании российского организационного комитета "Победа", где он выступал в режиме видеосвязи.

"Попытки ряда государств переписать историю становятся агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить россию и раскачать её суверенитет", — сказал путин.

По его словам, раскачка государств начинается с искажения истории, насаждения мифов и размывания ценностей. Он также заявил, что такой сценарий уже был обкатан в ряде других стран, в том числе и в Украине.

"Были попытки поступить так и с нашей страной. Но мы вовремя и достаточно твёрдо, чтобы отстоять свои интересы, поставили им заслон. Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры", — добавил президент россии.

Стоит отметить, что о "раскачивании суверенитета" путин заговорил после отступления российских войск из Херсона, который после псевдореферендумов был включен в состав россии. Однако в своей речи путин не упомянул ситуацию с Херсоном.

Также путин отметил, что в россии намерены присвоить звание "Город воинской славы" "новым" городам. Речь идет о Мелитополе и Мариуполе, Горловке и Луганске, которые сейчас временно находятся под российской оккупацией.

Напомним, что путин подписал новый указ насчет Херсонской области.