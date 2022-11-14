"Совсем плох": путин подписал новый указ насчет Херсонской области

путин издал указ для Запорожской и Херсонской областей

Как показала практика, указы путина на оккупированных территориях Украины имеют совсем небольшой "срок годности". Так, например, указ кремлевского диктатора о присоединении Херсона бойцы ВСУ смогли "обнулить" менее чем за полтора месяца. Тем не менее путин продолжает делать вид, что владеет ситуацией и издает всё новые и новые указы.

На официальном интернет-портале правовой информации рф, опубликован документ, который гласит о том, что путин подписал указ о порядке согласования вопросов осуществления публичной власти на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Документом, в частности, регулируются правоотношения, возникающие при формировании временно исполняющих обязанности "губернаторов" Запорожской и Херсонской областей "правительства" и иных исполнительных органов этих регионов.

Очередной незаконный указ президента рф изрядно насмешил пользователей в сети. Некоторые пользователи отметили, что в современной реальности путин может издавать указы про власть для любого города мира, так как на деле они всё-равно ничего не значат, а целевая аудитория поверит.

Отметим, что в то время как путин издает указы в Херсонской области, президент Украины Владимир Зеленский лично посетил освобожденный областной центр. Более того, военные эксперты предполагают, что до нового года Украине удастся освободить еще несколько крупных городов на юге.